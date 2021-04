Finisce con l'auto nella scarpata. Soccorso da vigili del fuoco e elicottero del 118, è grave a Torrette

CASTORANO - Un ferito in gravi condizioni è il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio a Castorano. Solo un mezzo coinvolto, secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri di Offida, giunti sul posto con i vigili del fuoco di Ascoli. La squadra dei pompieri ha collaborato con il personale del 118 e messo in sicurezza l'auto che è finita in una scarpata a valle della strada. Le condizioni del ferito hanno consigliato di far intervenire l'eliambulanza del 118 regionale. Icaro si è posato sulla strada vicina e ha trasportato il ferito all'ospedale regionale di Ancona.

