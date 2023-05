Cade in una scarpata mentre raccoglie asparagi: ottantenne salvato da soccorso alpino e vigili del fuoco

CASTORANO - Cade in una scarpata mentre raccoglie asparagi: uomo recuperato dal Soccorso Alpino e vigili del fuoco.

La stazione del Soccorso Alpino di Ascoli Piceno,intorno alle 11.45, su richiesta della centrale 118, veniva allertata per il recupero di un uomo caduto in una scarpata, in località Castorano. L’ottantenne era impegnato a raccogliere gli asparagi, quando è improvvisamente caduto nel fosso sottostante, circa 25 metri sotto il ciglio del campo.

Gli uomini del Soccorso Alpino, mediante tecniche di corda sono arrivati sul paziente, rimasto cosciente. Una volta imbarellato, è stato recuperato dall’alto insieme ai Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno. Il paziente, una volta caricato su Icaro 02, è stato trasferito presso l’ospedale di Torrette di Ancona. Sul posto presenti carabinieri e 118.