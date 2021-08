Badante inseguita e arrestata, in casa nascondeva barattoli con 60 dosi di cocaina

CASTORANO - A Castorano i carabinieri della compagnia di Ascoli Piceno, hanno fermato e controllato una donna di 43 anni, badante, che alla vista dei militari che effettuavano un posto di controllo, ha invertito la marcia bruscamente, tanto da insospettire i militari che, inseguita e bloccata l’auto, hanno effettuato una perquisizione all’utilitaria utilizzata dalla donna che appariva insofferente ed agitata. La perquisizione dell’auto ha portato a scoprire ben 14 dosi di cocaina per un peso complessivo di 7 grammi, che portava occultati in borsa. I carabinieri decidevano così di estendere la perquisizione immediatamente all’abitazione della donna, rinvenendo, in alcuni barattoli nascosti tra gli indumenti nell’armadio, altre 60 dosi dello stesso stupefacente per un peso complessivo che supera i 100 grammi. Al termine della perquisizione domiciliare, la 43enne è stata arrestata.

