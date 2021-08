I carabinieri incastrano un piromane, stava cercando di appiccare il fuoco in un terreno

MASSIGNANO - Ci potrebbe essere una svolta dopo la serie di incendi scoppiati nei mesi scorsi sulle colline picene. I carabinieri infatti hanno fermato nella notte un uomo di 47 anni di Massignano che è stato colto sul fatto mentre tentava di appiccare un incendio in una delle campagne solitamente incendiate negli ultimi mesi. Potrebbe quindi essere lui il piromane che per mesi sta tenendo in scacco forze dell'ordine e residenti dei Comuni.

