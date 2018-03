Terremoto e troppo caldo Si stacca una valanga sul monte Vettore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGALLO - Una valanga si è staccata dalla parete Est del Monte Vettore. Una gran quantità di neve si è staccata dal pendio nei pressi di Fosso di Casale per scivolare verso valle per qualche centinaio di metri fino a lambire la strada che conduce alla frazione di Santa Maria in Pantano di Montegallo. Fortunatamente la valanga non ha creato né danni né pericoli per la cittadinanza, tanto meno per eventuali escursionisti, essendosi verificata in piena notte. Particolarmente suggestiva la veduta dalla Vallata del Tronto ed anche da alcune zone di Ascoli del Vettore dove ieri mattina era ben visibile un cerchio di gradi dimensioni sul costone, privo di neve. Una delle possibili cause di quanto avvenuto va ricercato nel fatto che negli ultimi giorni le temperature si sono notevolmente rialzate comportando lo scioglimento della neve caduta nelle scorse settimane. Non si esclude neppure che la valanga possa essere stata favorita dal terremoto.