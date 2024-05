Corri con Martina, tutti di corsa per regalare uno strumento contro i tumori del sangue

SAN BENEDETTO - Non è solo una gara omologata Fidal dove sono attesi i runner più veloci: la gara che si terrà domenica 26 maggio a San Benedetto è un'inizitiva solidale di raccolta fondi e un modo per ricordare sia la giovane ispiratrice alla quale è dedicata la manifestazione sia Domenico Mozzoni, l'assessore presidente dell'Assoalbergatori scomparso prematuramente anch'egli. Si è svolta nei giorni scorsi in sala consiliare del Comune di San Benedetto la presentazione della nona edizione di “Corri con Martina Km 8.6 – Premio Domenico Mozzoni”, competizione e passeggiata ludico-motoria, a sostegno della ricerca contro il cancro, che si svolgerà sul lungomare. C'erano il sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo, l’assessore allo sport Cinzia Campanelli, Nicola Mozzoni, presidente dell’Assoalbergatori “Riviera delle Palme”, numerose autorità lionistiche tra le quali la presidente del Lions Club San Benedetto del Tronto, Laura Cennini, del Lions Club Ascoli Urbs Turrita, Roberto Camaiani, la referente distrettuale dei Lions Club per il progetto Corri con Martina, professoressa Maria Pia Silla.

La manifestazione prevede cinque modalità differenti di partecipazione: la gara competitiva di 8.6 chilometri, la passeggiata ludico-motoria non competitiva di 4,6 chilometri, la passeggiata ludico-motoria non competitiva “Boys Kids Run” per bambini e ragazzi, la passeggiata “Bau Run”, accompagnati dal proprio cane, lungo Viale Buozzi e la Stracanina, gara agonistica “a sei zampe” in cui l’atleta può partecipare, insieme al suo cane ben tenuto con il guinzaglio: queste due ultime iniziative, con il supporto dell’Odv “L’Amico Fedele” e del Canile Comprensoriale Quercia Ferrata.L’evento è dedicato a tutti, non solo agli sportivi ma anche a chi vorrà camminare, indossando la T-Shirt Tecnica da collezione, che si potrà avere all’atto dell’iscrizione negli stand posizionati in Piazza Giorgini.

Un nuovo traguardo da raggiungere

Lo scorso anno, anche grazie al progetto “Corri con Martina”, l’ospedale “Salesi” di Ancona ha ricevuto un microscopio confocale.

Da quest’anno il progetto ha un nuovo traguardo da raggiungere, attraverso la raccolta fondi: l’obiettivo sarà quello di sostenere l’Ail, sezione di Ascoli Piceno, per la donazione, a favore del laboratorio di Ematologia annesso al reparto di Ematologia e Terapia Cellulare dell’Ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno, di uno strumento denominato Nas (Network-Attached Storage).

Lo strumento

Si tratta di un dispositivo di archiviazione collegato a una rete che consente l'accesso e la condivisione dei dati tra più utenti. Il Nas è fondamentale nel laboratorio perché verrà utilizzato in combinazione con il nuovo strumento chiamato Genexus. Il Genexus è un sistema automatizzato di analisi molecolari che debbono essere valutate ai pazienti affetti da Leucemie Acute, che genera una vasta quantità di dati durante le sue operazioni.