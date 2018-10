Gestione della piscina: blitz della Finanza negli uffici del Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGALLO - Blitz dei militari della Guardia di Finanza negli uffici del Comune di Montegallo. Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno prelevato i documenti relativi soprattutto alla convenzione sull’uso della piscina comunale che coinvolgerebbe il vice sindaco del centro montano, purtroppo, terremotato, Tiziano Pignoloni. Quest’ultimo, infatti, gestirebbe assieme alla sorella l’impianto sportivo sulla base di un canone annuale che versa al Comune. Secondo l’opposizione però il vice sindaco sarebbe in conflitto di interesse e quindi incompatibile con l’incarico che ricopre. Pignoloni, si è difeso in consiglio comunale sostenendo che l’appalto risale a prima del suo insediamento ma sta valutando l’opportunità di cedere il 50% della società che gestisce la piscina comunale. Nel frattempo, per correttezza, si è autosospeso non partecipando a riunioni di giunta e al consiglio.L’indagine della Guardia di Finanza nasce da un esposto presentato dai consiglieri comunali Andrea Rossi, Roberto Perotti e Claudia Mori, che nei mesi scorsi hanno chiesto ufficialmente anche l’intervento degli organi prefettizi