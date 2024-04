MACERATA Cerimonia di premiazione in Comune, alla presenza del vicesindaco Francesca D’Alessandro e dell’assessore allo Sport Riccardo Sacchi, per le eccellenze sportive maceratesi distintesi per i risultati ottenuti ognuno nella propria disciplina. Gli atleti che hanno ricevuto la pergamena del Premio Macerata Più, il riconoscimento simbolico istituito dal Comune per sottolineare il valore dello sport, l’etica e la vicinanza dell’amministrazione comunale.

Gli interventi

«Complimenti a tutti gli atleti per il vostro impegno e i vostri risultati – ha detto D’Alessandro -. Un ringraziamento perché le nostre realtà associative sportive hanno una sensibilità nei confronti del sociale molto spiccata. Come Comune abbiamo intrapreso un progetto, “Tutti per uno”, che attenziona le persone più fragili sotto ogni punto di vista e si è inserito in un percorso già tracciato. Ho scoperto realtà che già facevano tantissimo e per questo vi ringrazio per quello che già portate avanti e per la vostra immediata risposta alle nostre sollecitazioni. Avete già fatto tanto ma insieme sui può fare di più. Lo sport per il sociale è un qualcosa che può migliorare il benessere e la vita delle persone, a tutte le età». L’assessore allo Sport Riccardo Sacchi, che fin dall’insediamento dell’amministrazione Parcaroli è stato promotore di questo riconoscimento ha affermato: «Ci dà soddisfazione poter dare un giusto riconoscimento ai nostri atleti che si appassionano dello sport, che lo praticano con perseveranza e impegno, raggiungendo risultati importanti. È giusto che la comunità conosca questi sportivi che devono essere motivo di orgoglio per l’intera città di Macerata ed esempio per tutti, per l’impegno e la dedizione che profondono nella loro passione».

Ginnastica Macerata

A ricevere il premio Macerata Più sono stati Arianna Ciurlanti (categoria Senior- prima classificata ai campionati europei 2023 - Team Racking), Guenda Cherubini (categoria Junior - seconda classificata ai campionati europei 2023 – Individuale), Matilde Miceli (categoria Junior - terza classificata ai campionati europei 2023 - Gruppo Aerodance), Diana Marchetti (categoria Allieve A1- prima classificata ai campionati italiani 2023- Individuale e Gruppo), Norah Leoperdi (categoria Allieve A2 - seconda classificata ai campionati italiani 2023 - Individuale e prima classificata Coppia - Trio – Gruppo), Beatrice Ortenzi (Categoria Allieve A2 - terza classificata ai campionati italiani 2023 - Individuale e prima classificata Gruppo 2023), Anna Pinzi (categoria Junior- terza classificata ai campionati italiani 2023 –Individuale), Matilde Ottaviani (categoria Allieve- prima classificata ai campionati italiani 2023- Individuale - Coppia - Trio – Gruppo), Angelica Garbuglia (Categoria Allieve A2 - terza classificata ai campionati italiani 2023 individuale e prima classificata - Gruppo –Trio), Ginevra Evanagelista (categoria Junior terza Classificata all’Open Francia 2023 – Individuale), Margherita Paolucci (categoria Junior - terza classificata ai campionati italiani 2023 Gruppo), Benedetta Pierluigi (categoria Junior - terza classificata ai campionati italiani 2023 Gruppo), Anna Bisconti (categoria Allieve - terza classificata al campionato interregionale 2023 individuale), Alessia Moroni (categoria Junior seconda classificata al campionato interregionale 2023 trio).

Virtus Pasqualetti

Filippo Castellaro (Virtus Pasqualetti campione italiano assoluto 2023 Corpo Libero), Matteo Levantesi (Virtus Pasqualetti, campione europeo di squadra 2023), Mario Macchiati (Virtus Pasqualetti campione italiano assoluto All Around e Parallele 2023), Tommaso De Vecchis, Andrea Cingolani e Paolo Principi (Virtus Pasqualetti campioni Italiani di Squadra Serie A1)

Asd Scherma

Agata Parenti (Asd Scherma Macerata - categoria Bambine. Prima classificata al campionato interregionale di Fioretto 2024), Pierpaolo Silvetti (Asd Scherma Macerata categoria Ragazzi - primo classificato al campionato regionale di Sciabola 2023), Filippo Savoia (Asd Scherma Macerata categoria Allievi - terzo classificato al campionato regionale di Fioretto 2023), Pietro Ciccarelli (Asd Scherma Macerata categoria Giovanissimi - secondo classificato al campionato regionale di Fioretto 2023), Ilaria Palomba (Asd Scherma Macerata categoria Cadette - seconda classificata alla gara regionale di Spada 2023), Benedetta Pallotta (Asd Scherma Macerata categoria Cadette - terza classificata alla Gara Regionale di Spada 2023).

Atletica Sef

Livio Bugiardini (Sef Macerata campione europeo 2023 categoria Sm75 specialità 200 e 400 metri piani e staffette azzurre 4x100 e 4x400 - eletto atleta italiano master 2023).

Asd Nuoto

Maria Chiara Cera (Asd Nuoto Macerata categoria Senior - prima classificata al campionato del mondo 2023 dei sordi nella 4X100 Mista e nella 4X200 Stile e seconda classificata nella 4X100 Stile), Michele Calcagni (Asd Nuoto Macerata categoria Juniores - primo classificato al campionato italiano Sur flifesaving 2023 nei “90 metri sprint su spiaggia”), Tommaso Zaffrani Vitali (Asd Nuoto Macerata categoria Juniores - secondo classificato al Campionato italiano Sur flifesaving 2023 nelle “bandierine su spiaggia”), Roberto Ripani (Asd Nuoto Macerata categoria Pts5 - terzo classificato al Circuito italiano Paratriathlon 2023).

Subbuteo

Rocco Iarlori (Subbuteo Club Old Lions Macerata Categoria Cadetti - secondo classificato alla Coppa Italia 2023 di Subbuteo Tradizionale.

Puma Volley

Squadra pallavolo Puma Volley (Campione d'italia Csi del campionato 2022/2023).