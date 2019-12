Montegallo, precipitano sul monte Vettore: salvati due escursionisti

MONTEGALLO - Intervento dei volontari del soccorso alpino e speleologico di Ascoli per recuperare due alpinisti, uno di Civitanova e l’altro di Como, caduti sulla salita per la Cresta del Galluccio in zona Colle di Montegallo. La stazione del Soccorso di Ascoli è stata allertata alle ore 12 circa. La via è stata affrontata dai due alpinisti in stile invernale con l’ausilio di piccozza e ramponi in quanto coperta da neve e ghiaccio; purtroppo un rampone di uno dei due alpinisti (F. G. del Maceratese) si è rotto ed il fatto ha comportato la perdita di presa sul ghiaccio e la conseguente caduta. Il compagno di cordata ha cercato di bloccare in tutti i modi la caduta, ma senza successo ed è stato a sua volta trascinato dal compagno lungo il canale. Sono stati soccorsi in elicoterro e hanno riportato soltanto alcune fratture. © RIPRODUZIONE RISERVATA