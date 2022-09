MONTEGALLO - Un settantacinquenne, residente a Roccafluvione, è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, dove è arrivato in codice rosso, dopo che alla guida della sua Fiat Panda è andato a sbattere contro un muro. L’incidente è avvento nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 16.15, nella frazione di Uscerno di Montegallo.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano stava percorrendo a bordo della sua autovettura la strada provinciale quando, per cause che sono ora al vaglio dei carabinieri giunti sul posto per i rilievi di rito, giunto all’altezza del ristorante da Carmela, ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere violentemente contro un muro. Immediatamente sono scattati i soccorso e la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto una ambulanza con il medico a bordo che, una volta giunto sul luogo dell’incidente, resosi conto della gravi condizioni in cui versava l’anziano, ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza che dopo aver caricato il ferito a bordo è ripartita alla volta dell’ospedale di Ancona.

Qui, l’uomo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che avrebbero evidenziano la presenza di seri traumi a livello facciale e toracico. Spetterà adesso ai militari dell’Arma ricostruire la dinamica dello scontro e accertarne le cause. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco.