SAN BENEDETTO Notte insonne per residenti e turisti. L’estate deve ancora scoppiare ma c’è già chi si lamenta per la movida. La zona del lungomare è quella dove si svolge la maggior parte della movida con musica e vocalist. Regole e ordinanze da parte del Comune è quanto chiedono residenti e alcuni albergatori per evitare che scoppi il caos.

APPROFONDIMENTI L'INDAGINE Civitanova, rissa fuori dai locali della movida: incastrato dai video, denuncia e Daspo urbano

L’esempio

Sabato notte sul lungomare, l’incitamento dei vocalist ha tenuto svegli fino all’alba alcuni residenti e i primi turisti. «Capisco che anche gli operatori debbono lavorare - afferma un albergatore - ma perché il loro lavoro deve per forza tenermi sveglio fino alle 5 del mattino e soprattutto farlo con i clienti delle nostre strutture? Perché non far dormire un intero quartiere? Perché il divertimento degli altri deve per forza disturbare me altri che il giorno dopo si devono alzare per lavorare? Nella Senigallia che spesso viene presa a esempio, gli stabilimenti balneari per il terzo anno di fila chiudono alle 20 salvo che per 19 giorni l'anno, almeno quelli che non hanno la licenza di pubblico spettacolo». Parole a cui fanno eco quelle dei clienti dell’albergo che hanno trascorso una notte insonne, chiedendo al risveglio se anche in piena estate la situazione sia la stessa e che probabilmente hanno bocciato l’idea di tornare a trascorrere le vacanze a San Benedetto nel corso della prossima estate. Gli operatori da parte loro spiegano di aver cercato in tutti i modi di limitare i disagi, tanto da chiamare gli stessi albergatori per sapere se la musica fosse troppo alta.

L’affondo

Ma non sembra essere un problema solo dei turisti, infatti a lamentarsi anche i residenti come la signora Elisabetta Schiavone: «É iniziata la stagione delle notti in bianco, sabato sembrava di stare al carnevale di Rio. Il l divieto di disturbo della quiete pubblica qui sembra non vigere. Sono anni che è diventato un incubo superare la notte a causa della musica. Il mio pensiero va alle persone malate che hanno bisogno di riposo, ai genitori con bimbi piccoli che faticano ad addormentarli e poi vengono svegliati dal frastuono e la perdita di sonno impatta negativamente sulla salute oltre ad aumentare il rischio di incidenti sul lavoro e alla guida». Di fronte a tale situazione si attende l’ordinanza per contrastare la movida molesta da parte del sindaco Antonio Spazzafumo dal momento che non verrà adottato, almeno per questa estate, il nuovo regolamento che fissa orari e comportamenti da tenere da parte degli esercenti. Ordinanze che vengono invocate visto il comportamento di locali e chalet ma soprattutto che si chiede siano fatte rispettare dalle forze dell’ordine. L’obiettivo è quello di trovare un punto di incontro tra l’esigenza di riposo dei residenti e quella di lavorare degli esercenti.