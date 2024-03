SAN BENEDETTO Un lupo è stato avvistato a San Benedetto, in contrada Albula, nel quartiere Ponterotto. Una donna ha avvistato l’animale che si muoveva tra la vegetazione mentre stava facendo rientro a casa, e ha girato un video: un incontro ravvicinato con l’animale che non si è curato della persona che lo stava riprendendo e dopo una rapida occhiata ha continuato la sua passeggiata nel verde. I residenti della zona hanno segnalato la presenza dell'animale alle forze dell'ordine, soprattutto perché il lupo può aggredire anche gli animali domestici per saziare la propria fame. È quello che è successo ad una famiglia del luogo, a cui sono stati sbranati i propri cani: «Dalle telecamere di videosorveglianza abbiamo visto il lupo che ha provato prima a scavalcare, e poi ha scavato sotto la rete, riuscendo a passare e ad aggredire mortalmente i nostri amati quattrozampe – spiega Nadia -. Non mi aspetto di dover fare una recinzione a prova di animali selvatici per proteggere i miei cani che sono nel loro giardino, altrimenti li ritrovo sbranati». Il lupo infatti preda nell'unico scopo di nutrirsi, e non fa distinzione tra animali selvatici o domestici. Secondo alcuni residenti la presenza del lupo è legata a quella dei cinghiali, la cui presenza è una grossa piaga per la zona.

