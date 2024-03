«Fra, ma quello è un lupo?». Avvistamento e video a Grottammare, la reazione dei due ragazzi in auto

«E' un cane o un lupo, fra...?». Anche a Grottammare, a due passi dal mare, si moltiplicano gli avvistamenti di lupi probabilmente in cerca di cibo e quindi costretti a scendere a valle. Così capita di ritrovarseli, di notte, fianco a fianco all'auto. Non è la prima volta: poche settimane fa, a Pesaro, un lupo è comparso in spiaggi in pieno giorno nei luoghi della movida lasciando senza parole (ma con lo smartphone in mano) i presenti.

Questo è il video rilanciato da Gts Sun Beach