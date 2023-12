CIVITANOVA - Lupo ferito, lo salva un cacciatore. È quanto accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 14.30, quando un tesserato dell’associazione Cst (Caccia, sviluppo e territorio), Massimiliano Fratini, molto attento ai temi ambientali, si è accorto di un lupo ferito che si trovava nel campo che costeggia la strada provinciale Le Vergini, a Civitanova Alta. Aveva una zampa rotta e delle problematiche alla spina dorsale.

Subito ha allertato il responsabile provinciale Cst, Angelo Marinelli, che ha vegliato l’animale fino alle 18 e ha chiamato i carabinieri forestali, in attesa dell’arrivo dell’addetto del Cras (Centro di Recupero Animali Selvatici). Il lupo, catturato non senza qualche difficoltà, è stato portato nella clinica veterinaria di Matelica per essere curato, non è in pericolo di vita.