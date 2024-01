San Benedetto, colpito da un malore si accascia in un canalone; cacciatore salvato dai Vigili del fuoco

SAN BENEDETTO - Colpito da un malore durante la battuta di caccia si accascia in una zona impervia: per portarlo in salvo è necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Alle 10,30 di questa mattina una squadra dei vigili del fuoco di San Benedett​o del Tronto è intervenuta in contrada Messieri per soccorrere una persona in zona impervia. Si trattava di un cacciatore che durante una battuta aveva accusato un malore. Gli operatori sono scesi in un canalone e con l’ausilio di una barella lo hanno riportato in superficie per consegnarlo alle cure dei sanitari.