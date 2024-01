Grottammare, furioso incendio nella notte distrugge un negozio di fiori

GROTTAMMARE - Paura nella notte a Grottammare, dove un incendio, sulle cui cause si sta ancora indagando, ha praticamente distrutto un negozio di fiori.

All’una della scorsa notte i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto sono intervenuti a Grottammare, in via Alighieri, per l’incendio sviluppatosi nel magazzino del negozio. A dare l'allarme erano stati i vicini: per fortuna non ci sono state persone coinvolte, ma ci sono volute diverse ore per aver ragione delle fiamme.