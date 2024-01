Scontro tra due auto, il difficile soccorso per le persone rimaste bloccate dentro una vettura

SAN BENEDETTO - Poco dopo le 12 i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto sono intervenuti alla fine del raccordo autostradale 11 per lo scontro tra due auto. Due le persone rimaste bloccate all’interno di una delle vetture e per estrarle e metterle a disposizione dei sanitari si è reso necessario l’uso di specifiche attrezzature in dotazione. I tre occupanti dell’altra macchina erano usciti all’esterno autonomamente. Successivamente è stata messa in sicurezza l’intera zona incidentale.