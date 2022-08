ASCOLI - Sul raccordo autostradale (Ascoli-Mare) l’Anas puntualizza che non sono in corso cantieri di manutenzione programmata: dei nove cantieri citati nell’articolo, sei sono stati già ultimati e tre sono temporaneamente sospesi proprio per agevolare il traffico dell’esodo estivo.

Alcuni interventi localizzati della durata di poche ore possono essere comunque eseguiti per ragioni di urgenza o sicurezza stradale ma vengono in ogni caso programmati in orari di scarso traffico e in orario notturno.

Sulla tangenziale di Ascoli Piceno (tratto a quattro corsie della strada statale Salaria) sono invece in corso due interventi adiacenti che interessano quattro viadotti in un’unica cantierizzazione inamovibile. Il transito è comunque consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre in corrispondenza del viadotto Adriatico il traffico proveniente dal tratto a due corsie della Salaria in direzione mare è temporaneamente deviato sulla rotatoria sottostante con uscita e contestuale reimmissione. Le lavorazioni che comportano questa limitazione saranno ultimate a settembre, mentre il resto del cantiere sarà completato entro novembre.