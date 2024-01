Moresco, allarme dei familiari: uomo di 70 anni trovato morto nel bosco

MORESCO - Dramma nel pomeriggio a Moresco. Un uomo di circa 70 anni è stato trovato senza vita in un boschetto a Piane di Moresco. A lanciare l'allarme un familiare. Subito si sono mossi carabinieri e soccorritori. Sul posto sono arrivati gli operatori della Croce Arcobaleno di Petritoli e l'automedica di Porto San Giorgio oltre che i militari dell’Arma ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Stando a una prima ricostruzione l'ipotesi è quella di un gesto volontario.