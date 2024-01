Sirolo, schianto con l'auto, centauro 60enne scaraventato sull'asfalto: arriva l'eliambulanza

SIROLO – Schianto da brividi nel pomeriggio lungo la Provinciale del Conero, dove si è verificato un frontale tra un'auto e una moto: ad avere la peggio è stato il centauro, un 60enne anconetano, volato per una decina di metri sull'asfalto.

Cartoceto, il camion si ribalta nella cava di ghiaia: in prognosi riservata l'autista 40enne

L'incidente è avvenuto nel territorio di Sirolo, nei pressi della Trattoria Rosso Conero. Per cause da accertare, il motociclista, che da Ancona viaggiava verso la riviera, si è scontrato con l'auto che sembra stesse svoltando verso l'area di servizio. L'urto è stato molto violento, al punto che il centauro è stato scaraventato per diversi metri, fino a cadere rovinosamente sull'asfalto. Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza del 118, insieme all'automedica e alla Croce Gialla di Camerano.

Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri per regolare il traffico e procedere ai rilievi. Il centauro, rimasto sempre cosciente, è stato caricato a bordo dell'elicottero e trasferito all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità. Illese, invece, le due persone che si trovavano nell'auto.