Lupi in piazza, il Comune di Montottone avverte: «Fate attenzione, non passeggiate di notte col cane»

MONTOTTONE - L'immagine, ripresa dagli impianti della videosorveglianza cittadina, non lascia dubbi e mostra un lupo che passeggia tranquillamente in piazza Cefola, a Montottone.

Tanto che il Comune, attraverso i propri canali social, ha rilasciato questo avviso: "In piazza Mario Cifola e via dello Stadio sono stati avvistati dei lupi. Si avvisano pertanto i cittadini di prestare la massima attenzione, di non passeggiare nelle ore notturne con i propri cani e di avvisare le autorità competenti in caso di avvistamento".