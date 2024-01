Cani antidroga in classe, passate al setaccio tre scuole di Macerata (e Giardini Diaz)

Controlli antidroga in classe, ispezionati con i cani tre scuole di Macerata. L'operazione, che rientra nell'ambito del rafforzamento dei servizi di controllo del territorio e del piano “scuole sicure” predisposti dalla Compagnia di Macerata, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, ha avuto inizio ieri mattina quando i militari dell’Arma, con l’impiego di due unità antidroga del Nucleo Cinofili Carabinieri di Pesaro, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a disincentivare l’uso di sostanze stupefacenti da parte dei ragazzi più giovani.

Zaini al setaccio

Le attività in particolare si sono concentrate su tre scuole superiori della città di Macerata ed i controlli si sono svolti effettuando sopralluoghi a campione con i cani “One” e “Kevin”. I carabinieri e i cani antidroga sono passati tra gli studenti, verificando anche gli zaini dei ragazzi, ispezionando sia le aree comuni all’interno degli istituti che quelle esterne, con lo scopo di accertare eventuali violazioni della normativa sugli stupefacenti.

Trovati solo 2 grammi di hashish

L'operazione ha portato al sequestro di una piccola quantità - poco più di 2 grammi - di “hashish”, segnalato proprio dal cane “One” e rinvenuto nascosto tra la vegetazione dei giardini scolastici.

Controllati anche i Giardini Diaz

Gli specifici servizi saranno ripetuti periodicamente fino alla fine dell’anno scolastico.

Inoltre, nel corso della settimana scorsa i militari del N.O.R. - Sezione Radiomobile, durante i vari servizi preventivi, hanno eseguito diversi controlli nelle aree più sensibili e di maggior aggregazione giovanile, controllando numerose persone e segnalando tre soggetti per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. Nello specifico, tra il 15 e il 17 gennaio, nei pressi dei Giardini Diaz di Macerata e dei Giardini di via Isonzo, in diverse occasioni, gli equipaggi del Nucleo Radiomobile hanno fermato e controllato tre stranieri, un tunisino di 42 anni, un egiziano di 27 anni ed un gambiano di 25 anni, tutti abitanti nel capoluogo e regolari sul territorio nazionale, trovati in possesso di modiche quantità di “hashish”. L’operazione ha portato al sequestro, complessivamente, di circa 5 grammi di droga e i tre stranieri sono stati segnalati alla Prefettura di Macerata.