ASCOLI Si scaldano già i motori in vista delle elezioni amministrative. La prima lista a scendere in campo ufficialmente è “Per Ascoli” che da il via ad una collaborazione con “Noi Moderati” per rafforzare il legame già esistente con Ascoli e guardare con forza anche fuori dai confini nazionali assumendo il nome di “Noi Moderati per Ascoli” e schierandosi sempre nel centrodestra a sostegno della riconferma di Marco Fioravanti.

Il coordinamento

Ufficialmente presentati anche i componenti del coordinamento comunale della lista, che saranno anche candidati alla carica di consigliere comunale. Ci sono Gabriele Baldassarri, Laura Melosso, Simona Fioravanti, Michela Amici, Alida Spurio, Emanuela Manigrasso, Antonella De Luca, Maurizio Mariani, Gianluca Mannocchi, mentre del gruppo giovani ci sono Patrick Ciabuschi, Andre Massa, Luca Cicconi e Alessio Fanini. In lista ci sarà anche Manuela Di Micco, sorella di Massimiliano, anima della lista. Alla presentazione della lista è intervenuto anche il presidente nazionale di “Noi Moderati” Maurizio Lupi che ha evidenziato come « La nostra presenza vuole dare un contributo ad una proposta politica seria e competente per far riavvicinare i cittadini alla politica. Anche ad Ascoli la nostra idea è raccogliere l’esperienza civica del buon governo, dove il sindaco rappresenta proprio questa idea e capire che le promesse vanno mantenute- spiega l’ex ministro dei trasporti- Non dobbiamo mai dimenticare le nostre tradizioni politiche».

La coalizione

«La presenza di “Noi Moderati” è importante è da solidità alla coalizione. La presenza di Maurizio Lupi è importante perché vogliamo creare un modello che passerà anche per le prossime regionali, dove riusciamo a mettere al centro l’interesse del territorio e del bene comune. Avere collegamenti con il Governo e la Regione può portare ad Ascoli importanti progetti di sviluppo economico ma anche culturali. Il nostro principio è che tutti devono partire dallo stesso punto di partenza- ha evidenziato il sindaco Fioravanti- Abbiamo contestato il fatto che si davano 900 euro ai giovani per non fare nulla. Per questo abbiamo istituito il reddito di civiltà. Nessuno può andare avanti da solo, bisogna aumentare il senso di comunità. Faremo un’agenzia comunale per favorire chi vuole portare qui la residenza e avviata la bonifica dell’area Ex Carbon- prosegue - Vogliamo portare qui imprese innovative e riportare qui i nostri talenti». Il segretario regionale di “Noi Moderati” Tablino Campanelli ha spiegato che « Si crea una confederazione tra una lista civica e il nostro movimento. Vogliamo riavvicinare tutti quelli che si sono allontananti attraverso i nostri valori liberali e cristiani per proporre idee concrete e pragmatiche». Il deputato di Noi Moderati, Alessandro Colucci ha evidenziato che « Fare il sindaco è una delle esperienze più difficili».