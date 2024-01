Capodarco, un branco di lupi a due passi dalla strada

EMBED

CAPODARCO - Un piccolo branco di lupi (almeno 4), in un campo, a pochi metri dalla strada, in Contrada Paludi a Capodarco. Non in piena notte, ma intorno alle 21.30. La segnalazione, dopo il video realizzato da Roberto Vallesi, arriva dal presidente regionale di Federcaccia Stefano Artico: "Ormai gli avvistamenti non si contano più, anche a valle. E a pagarne le conseguenze è, per prima, la selvaggina stanziale. E poi gli agricoltori e gli allevatori".