TREIA Ancora avvistamenti di lupi nel Maceratese. Erano due gli esemplari visti in pieno giorno nelle campagne di Santa Maria in Selva, a circa 500 metri dal centro abitato. Una zona abitata da una ventina di famiglie e percorsa anche da appassionati di footing e da ciclisti. C’è pure una casa in ristrutturazione. A immortalare i lupi con la fotocamera del suo cellulare un agricoltore del posto che alla guida del suo trattore stava percorrendo la zona. I due animali ad un certo punto, sentendo il rumore del mezzo agricolo, si sono fermati e poi si sono diretti verso la casa in ristrutturazione. Non c’è stato nessun incontro ravvicinato, gli operai al lavoro nel cantiere non si sono accorti di niente e gli animali hanno proseguito la loro strada fino a raggiungere la boscaglia. Negli ultimi cinque mesi numerose le segnalazioni riguardanti la presenza di lupi: ad Carreggiano e Piaggiano (entrambe contrade di Treia), Appignano, Montelupone, Civitanova, Potenza Picena e Cingoli.