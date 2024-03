Fano, piazza Costa non smette di stupire: dopo l'abbraccio, gli scavi restituiscono un pavimento e un mosaico. Le foto

FANO - Due nuove pavimentazioni sono state rinvenute durante gli scavi di piazza Andrea Costa a Fano.

Una pavimentazione è in opera spicata, una tecnica costruttiva usata dai romani utilizzando mattoni rettangolari disposti a spina di pesce, e l'altra è a mosaico con frammenti di materiali diversi, dette tessere, per formare immagini o disegni decorativi.

«Ogni volta che vogliamo approfondire la conoscenza della nostra Città le poniamo delle domande e "lei" risponde» commenta l'assessore Brunori.

«Fano ricca di storia»



«Fano è così ricca di storia da regalare ritrovamenti ad ogni scavo. Ecco che in Piazza Andrea Costa riemergono due pavimentazione di epoca romana, la prima è un mosaico, la seconda in opera spiccata con la caratteristica posa in opera a spina di pesce» ha aggiunto l'assessore Fattori.