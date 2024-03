Kate Middleton, la verità sulla foto ritoccata: chi è il vero responsabile e perché la famiglia reale non vuole si sappia

Essere una principessa non vuol dire solo indossare vestiti costosi, partecipare a pranzi di gala o rappresentare il Paese in giro per il mondo. Può voler dire anche assumersi colpe altrui, persino a costo di finire al centro di uno scandalo internazionale e di alimentare un dibattito lungo giorni, se non settimane. Per proteggere il capo della comunicazione dei principi del Galles Lee Thompson, Kate Middleton avrebbe infatti ammesso di essere lei la responsabile del fotoritocco che sta facendo discutere social, stampa e televisioni, finendo così ancora di più al centro del gossip di tutto il mondo.

Chi è il vero responsabile

Può un fotoritocco generare un caso internazionale? Se a farlo è la principessa del Galles, la risposta è sì.

A quattro giorni dalla pubblicazione della prima foto di famiglia dopo il ricovero in ospedale, Kate Middleton è ancora al centro dei gossip e delle teorie complottiste di tutto il mondo a causa dell'editing eccessivo - e poco accurato - del ritratto. Un fatto, questo, che ha portato la 42enne a scusarsi ufficialmente, ammettendo di essere lei la responsabile del fotoritocco che ha fatto discutere il web: «Come molti fotografi amatoriali, ogni tanto faccio esperimenti con il fotoritocco. Volevo esprimere le mie scuse per l’eventuale confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti coloro che hanno festeggiato abbiano passato una felice festa della mamma. C». Una risposta, la sua, che non ha convinto tutti. «Possibile che una principessa si metta a modificare le foto da sola? Non c'è qualcuno che lo fa per lei?», scrive un utente su X. Un interrogativo lecito, condiviso dalla maggioranza degli utenti del web e riportato anche da Richard Eden, giornalista del "Dailymail". Secondo l'esperto dei Royals, infatti, non sarebbe stata la principessa del Galles ad editare la foto, bensì il capo della comunicazione reale Lee Thompson. A fianco di William e Kate dal 2022, l'esperto di pubbliche relazioni della coppia sarebbe il vero responsabile dell'errore madornale che sta facendo chiacchierare tutto il web.

Perché Kate non dice la verità

Ma se la colpa è di Lee Thompson, perché Kate Middleton avrebbe detto di essere la responsabile dell'incidente? Sempre secondo Richard Eden, la principessa del Galles vorrebbe evitare problemi ben più gravi e seri. Come riportato sul "Dailymail", William e Kate sarebbero infatti "ossessionati" dalla tragica morte di Jacintha Saldanha, un'infermiera conosciuta nell'ospedale in cui la principessa era ricoverata nel 2021. La donna si era infatti tolta la vita dopo essere stata vittima di uno scherzo telefonico di due DJ radiofonici australiani, che avevano per l'occasione finto di essere la regina Elisabetta e il principe Carlo. Dopo aver parlato con i "finti reali", l'infermiera aveva infatti trasferito la chiamata a una collega che si occupava della principessa, che aveva quindi parlato in diretta con i due conduttori rivelando le condizioni di salute di Kate. Un fatto, questo, che aveva portato l'infermiera a suicidarsi, lasciando dei biglietti in cui riconduceva il suo gesto allo scherzo radiofonico. Come riportato dal quotidiano inglese, la famiglia reale era rimasta particolarmente scossa dalla vicenda, al punto da mandare alla famiglia della vittima una lettera commovente: «Jacintha e i suoi colleghi si sono presi cura di noi estremamente bene e mi dispiace così tanto che qualcuno che si prendeva così tanto cura degli altri si sia trovato in una situazione così disperata», aveva detto il principe. Che la famiglia reale abbia paura di un altro suicidio a seguito dell'errore della foto? Secondo il "Dailymail" la risposta sarebbe proprio sì.