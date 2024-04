CASTIGNANO Lupi a passeggio per il centro storico. Branchi che attaccano e uccidono pecore. La quiete del paese dei Calanchi viene improvvisamente interrotta dai lupi. Un’emergenza sta provocando paura e disagi. Le immagini della fotocamera del sindaco, Fabio Polini, pubblicate sui social nei giorni scorsi, hanno dell’incredibile.

Oltre a registrare la presenza di lupi che scorrazzano liberamente in paese, alcuni dei quali, addirittura, compiono slalom tra le auto, il sindaco ha immortalato anche le conseguenze che questi branchi si sono lasciati alle spalle, dopo il loro passaggio. In un campo privato, infatti, sono state rinvenute alcune pecore dilaniate dai lupi, nonostante l’area fosse ben recintata.

La preoccupazione

In paese è proprio allarme, con la comunità che comincia ad avere paura di uscire, soprattutto di sera. Ed è proprio il primo cittadino, Fabio Polini, a dare l’allarme. «Branco di Lupi. Strage di pecore», avvisa. Che aggiunge e pone un quesito agli organi competenti per il contenimento dei branchi: «Inviai una lettera agli organi competenti nel 2022 per affrontare il problema dei Lupi. Mai avuto un appuntamento per capire come risolvere il problema. Oggi, dopo due anni, a che punto siamo?». Il problema esiste. E la gente del paese comincia a correre ai ripari. “Le persone - spiega Polini - evitano di uscire la sera perché si vedono girare in tutta tranquillità branchi di oltre 12 unità di lupi. Lupi davanti alla scuola. Strage di un gregge nonostante il campo fosse ben recintato».

L’affondo

Il primo cittadino auspica che l’ennesima denuncia arrivi a chi di dovere e che questa volta possa sensibilizzare i diretti interessati ad intervenire. «Penso che tutto ciò non sia normale - conclude Polini -. Che l'habitat del lupo non sia Castignano, è palese. Nei prossimi giorni tornerò a sollecitare le istituzioni preposte alla tutela del lupo perché le persone vivono la situazione con grande preoccupazione».