Rissa nel bar, dopo la denuncia anche il Daspo Urbano come un coprifuoco: ​centro vietato tutte le sere

CASTIGNANO - Costa caro, ai due protagonisti, il caos scatenato, nel tardo pomeriggio scorso, in un uno dei bar più frequentati della frazione di Ripaberarda di Castignano. Quel giorno due ragazzi si erano resi protagonisti di una rissa che aveva coinvolto anche una dipendente del bar: ora, oltre alla denuncia, hanno ricevuto anche il Daspo Urbano.

I provvedimenti sono stati adottati dal Questore di Ascoli Piceno, Vincenzo Massimo Modeo, per complessivi 12 mesi. Nel periodo di valenza dei citati provvedimenti, i giovani non potranno accedere o stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici ubicati nella zona della Frazione di Ripaberarda e nel centro storico di Castignano dalle ore 18 alle ore 06 di ogni giorno. La violazione a tale divieto (D.A.C.Ur.), è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.