ASCOLI - Si accendono le luci nella città delle Cento Torri: la mostra espositiva delle fiaccole olimpiche "Il Sacro Fuoco di Olimpia" fa tappa ad Ascoli. Organizzata in collaborazione con il Coni, l'esposizione sarà visitabile gratuitamente fino a sabato 20 aprile nella sala della Vittoria della Pinacoteca. La mostra è un'anteprima delle attività in programma per Ascoli Piceno Città Europea dello Sport 2025.

Dalla torcia di Berlino del 1936, all'edizione di Messico '68, da quella di Montreal del '76, fino a quelle più recenti di Sydney 2000, Atene 2004, Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2020: tutti potranno rivivere quasi un secolo di sport "a cinque cerchi". La mostra, di stanza al Coni, va in tour solo due volte l'anno. Stavolta è toccato ad Ascoli. E per la prima volta “Il Sacro Fuoco di Olimpia” arriva nelle Marche. L'inaugurazione avviene proprio nella giornata mondiale dello sport.

Entusiasta il sindaco Marco Fioravanti. «È per noi un vero orgoglio. La città sta crescendo molto: c'è stato grande impegno per i lavori sull'impiantistica sportiva e per la valorizzazione con le associazioni. Ringrazio chi dedica la vita ad allenare i nostri ragazzi. È un messaggio importante. Così promuoviamo i veri valori dello sport: coraggio, rispetto, lealtà e solidarietà». «Il presidente del Coni nazionale, Giovanni Malagò, ha accettato la richiesta del Comune di Ascoli, facendo arrivare qui la mostra. Per noi è un vanto, per la nostra regione è la prima volta» sottolinea il presidente del Coni Marche, Fabio Luna.

E nel frattempo Ascoli si prepara per un prestigioso evento: sabato prossimo arriverà il ministro dello sport, Andrea Abodi, e la città indosserà il suo abito migliore. «Daremo onore allo sport, una delle nostre eccellenze – spiega l'assessore Nico Stallone -. Ci saranno 1.500 giovani che sfileranno per le vie del centro. Ci sarà una grande festa in piazza con chi ha scritto la storia dello sport ascolano».