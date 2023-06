CASTIGNANO - “Femine indomite, l’importanza e la forza delle donne nel Basso Medioevo”. È questo il tema che caratterizzerà la 32ª edizione di Templaria Festival che si terrà dal 17 al 21 agosto prossimo. Anche quest’anno, così come avviene ormai da diversi anni, la rievocazione medievale ripropone la storia dell’Ordine dei Cavalieri del Tempio allargando il discorso dai Templari alla storia di tutto il Basso Medioevo. Ed è in quest’ottica che si è arrivati al tema dell’edizione del 2023 presentato dalla Pro Loco di Castignano che intende mettere in evidenza il ruolo e l’importanza delle donne all’interno della società medievale in quei secoli così ricchi e dinamici.



L’orgoglio

«Siamo molto orgogliosi e emozionati nel presentare questa tematica - sostiene il presidente della Pro Loco, Eros Iacoponi - poiché molto complessa, delicata, e che in un certo senso ha indiscutibilmente superato secoli e secoli di storia arrivando ai nostri giorni. Siamo lieti dunque di dedicare questa edizione tutte le donne, che possano essere sempre indomite, fiere, tenaci, irriducibili. Ed in particolare permetteteci di citare quelle donne che hanno dedicato impegno, tempo ed energia a fare di Templaria ciò che oggi è diventata, uno dei festival medievali più seguiti del Paese. A queste femine indomite, che spesso hanno lavorato nell’ombra, dobbiamo tutti un grazie enorme».

Gli spunti

Una complessità e una ricchezza di spunti che saranno alla base degli spettacoli, degli incontri e dei convegni con l’apporto di illustri i ospiti, coordinati dal professore castignanese Andrea Fioravanti, curatore dell’aspetto storico e sociale del Festival. Come ha tenuto ad evidenziare il presidente Iacoponi, l’intenzione della Pro Loco, negli ultimi anni, è quello di attualizzare le tematiche medievali, Si sta anche aggiornando il sito web (www.templaria.it) con nuovi contenuti, grafiche ed applicazioni. Si farà anche ampio ricorso ai QrCode