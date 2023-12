CIVITANOVA Due lupi davanti al cancello di casa, allarme in contrada Asola. Cresce la preoccupazione tra i residenti della zona, che in realtà oramai sono costretti da tempo a fare i conti con i lupi e con la loro presenza sempre più frequente. Ora non solo di notte, ma anche di giorno. L’incontro decisamente ravvicinato tra uomo e animale selvatico è avvenuto un paio di giorni fa, nella zona di Civitanova Alta, ad appena un chilometro dal mare e proprio davanti ad una villetta dove vive una famiglia.

La vicenda

È successo in pieno giorno, alla luce del sole, quando il proprietario di casa si è accorto della presenza di due lupi, adulti, che erano fermi davanti al cancello di ingresso della abitazione e puntavano agli animali da cortile che si trovano nello spazio esterno della villetta. A quel punto il proprietario li ha messi in fuga, urlando, e i due esemplari di lupi si sono allontanati per i campi che circondano la casa in zona Asola. In quella zona è soltanto l’ennesima segnalazione di lupi a spasso, oramai anche di giorno.

Il precedente

Meno di un paio di settimane fa un esemplare di lupo adulto, ferito, era stato segnalato a Civitanova Alta, nelle vicinanze delle abitazioni, lungo la provinciale Le Vergini, non distante dalla zona industriale. Il lupo, investito da un’auto, si trovava ferito in mezzo ad un campo. «I lupi in questo periodo stanno facendo strage di tutto quello che trovano – ha spiegato Angelo Marinelli, responsabile provinciale dell’associazione Cst (Caccia-Sviluppo-Territorio) –. Lepri, cinghiali, capre, ma anche gatti e i cani da cacciatori sono a rischio. E può essere un problema per tutte quelle persone che camminano o corrono in campagna o escono a raccogliere i funghi e, tra qualche mese, per chi va a raccogliere gli asparagi».

La zona maggiormente interessata dalle segnalazioni è tra Civitanova Alta e il territorio di Potenza Picena, in zona Asola e in contrada San Savino, non lontano dai centri abitati. Lo scorso novembre un uomo si era imbattuto in un branco di sette lupi lungo il fosso dell’Asola. L’uomo era a caccia quando verso le 7 del mattino si è imbattuto in un esemplare di lupo adulto. Poi ne è arrivato un altro e un altro ancora, fino a sette, a meno di cento metri da lui. A quel punto il cacciatore è scappato via, risalendo in fretta in auto.