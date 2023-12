Potenza Picena, si incendia un camion in autostrada: la Polizia Stradale (con i Vigili del Fuoco) spegne le fiamme

FERMO Il 12 dicembre, durante un servizio di vigilanza autostradale intorno alle 19, la Polizia Stradale di Fermo è intervenuta nei pressi del km 260 in direzione Sud, territorio del comune di Potenza Picena, per la segnalazione di un veicolo in fiamme.

L'intervento

Vista la situazione di pericolo per l’autista e gli autisti in transito, una volta giunti sul posto, il traffico è stato deviato in corsia di sorpasso mentre gli agenti hanno utilizzato l'estintore in dotazione per domare l'incendio. Successivamente, con l'arrivo dei Vigili del Fuoco, la zona è stata messa in sicurezza. Non ci sono state conseguenze nè lesioni.