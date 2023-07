PESARO Presentata la nuova casa della Vis. Della Vis intesa come prima squadra che militerà per il sesto anno di fila in terza serie, ma anche delle sue molteplici articolazioni, che comprendono tutte le squadre giovanili e un comparto femminile in ascesa irrefrenabile. Ma il «V Park», questo il nome scelto comunque affiancabile da un «title sponsor», sarà molto ma molto di più. Questo perché a Villa Fastiggi transiteranno centinaia di persone a settimana per una struttura polifunzionale, che avrà un’area professional e una pubblica.



La struttura



In Comune, nella sala del Consiglio, alla presenza del sindaco Matteo Ricci e dell’assessore Mila Della Dora, ieri si è alzato il velo sui 21mila metri quadri dove stanno sorgendo due campi di calcio a undici di erba mista sintetica-naturale di ultima generazione e uno in erba naturale completamente riqualificato, con tanto di tribuna ampliata sui due lati e spogliatoi rimessi a nuovo. Ma anche due campi di padel coperti e uno scoperto, a fare da contorno a un rettangolo da futsal con pallone a copertura per l’inverno e una piccola tribuna d’appoggio. Per marzo prossimo, data fissata dal cronoprogramma per il completamento di ogni opera, saranno a disposizione della cittadinanza anche un bistrot e un parco giochi, sale conferenze e tanto altro, per un’eccellenza del nostro territorio provinciale, di tutto il centro Italia e anche oltre.



La partnership



Un progetto imponente che sta divenendo realtà, grazie a un partnerariato pubblico-privato che ha visto mettersi assieme l’amministrazione comunale di Pesaro e la Mati Group. «Sono qui nella duplice veste di proprietario e amministrazione della Mati Group, società storica che si occupa di infrastrutture, e di presidente della Vis Pesaro - così un emozionato Mauro Bosco agli intervenuti in Municipio - Premettendo che non era scontato mettere assieme le due realtà, da amministrazione della Mati Group dico che crediamo nello sviluppo e nelle potenzialità di questa città, mentre da numero 1 della Vis non posso che affermare che si sta coronando un sogno. Un sogno perché a Villa Fastiggi avremo il nostro quartier generale che metterà fine all’esodo dei giovani talenti verso altre realtà, anzi attirando qui i calciatori da fuori. Enorme è la valenza sociale di un’infrastruttura che rende Pesaro sempre più città dello sport e, quindi, della cultura».

I lavori



A fare gli onori di casa Guerrino Amadori, direttore affari generali e rapporti istituzionali della Vis, che ha introdotto gli oratori compreso Luca Casadio, il responsabile d’area della Mati Group che si è soffermato sullo stato di avanzamento dei lavori, dal momento che la presentazione dell’infrastruttura non si è tenuta a priori ma quando tutte le opere sono in divenire. Riccardo Del Bianco, il responsabile marketing del centro sportivo di Villa Fastiggi che, come detto, si chiamerà V Park, ha spiegato nei minimi dettagli il progetto, con tanto di rendering e di foto di ciò che è già stato realizzato. «L’impianto sarà in gestione per 31 anni - ha aggiunto - dopodiché rimarrà in eredità alla città e al suo territorio. Ci sarà anche uno spazio per gli e-sports, gli sport elettronici che stanno vedendo una grandissima diffusione, così come il padel e il beach tennis di cui mi sono già occupato. Una struttura che si lega sì alla Vis e a Mati Group, ma a tutti i cittadini».