Vis, chiamala amichevole: prima uscita stagionale contro il Monza (ma non ci sarà il pesarese Stefano Sensi)

PESARO - Monza-Vis Pesaro. Eccola la prima amichevole stagionale ufficializzata dalla Vis Pesaro. Si giocherà domenica 23 luglio alle ore 16 sul campo sportivo di Temù (Brescia), vicino a Ponte di Legno, località dove la società lombarda svolgerà la preparazione.

Sensi no

Per la Vis Pesaro si tratta di un incontro di prestigio, con una formazione di Serie A, al di là di quello che potrà dire in campo il nuovo progetto tecnico biancorosso. Sarà una sfida affascinante contro uno dei migliori giovani allenatori del panorama nazionale.

Ritiro in Trentino

Curiosità, inoltre, sarà nel vedere il nuovo corso post Berlusconi assicurato comunque da un dirigente di lunghissimo corso come Adriano Galliani. Si aspettano evoluzioni del mercato ma allo stato attuale non dovrebbe far parte del Monza 2023-23 il pesarese Stefano Sensi, nativo di Urbino, cresciuto nell'Urbania calcio, di ritorno all'Inter dopo un anno di prestito.

La Vis Pesaor ha anche comunicato che la nuova stagione 2023-2024 inizierà, per la Prima Squadra, con il ritrovo a Pesaro dal 13 al 15 Luglio con le visite mediche e i test atletici. Seguiranno gli allenamenti, sempre a Pesaro, dal 17 al 21 Luglio. Il ritiro pre-campionato sarà in Trentino, come lo scorso anno a San Lorenzo Dorsino, dal 22 al 29 Luglio. La Vis alloggerà nella struttura Hotel Cima Tosa. Al rientro la squadra proseguirà gli allenamenti in sede.