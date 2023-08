Un altro pari per l'Ancona in amichevole: 1-1 con il Corticella. Il sindaco Silvetti presente a Cingoli

ANCONA- Nel giorno in cui la campagna abbonamenti supera quota 1300 (solo fino a Ferragosto si potrà beneficiare dei prezzi speciali), l'Ancona non va oltre l'1-1 contro gli emiliani del Corticella, formazione di Serie D, nel quarto test precampionato arrivato dopo l'altro pareggio di domenica contro il Ravenna. Nel primo tempo regge lo 0-0, nella ripresa Lombardi per i dorici e Trombetta (da calcio di rigore per un fallo commesso da Gatto) per gli ospiti portano il risultato sull'1-1. Poche emozioni nei primi 45' mentre nella ripresa, complici anche le sostituzioni, la gara si accende un po' di più. Da segnalare due traverse per l'Ancona colte, rispettivamente, da Lombardi e Energe.

Il tabellino

ANCONA-CORTICELLA 1-1

ANCONA (3-4-1-2): Vitali (dal 63' Perucchini); Marenco (dal 73' Cella), Camigliano (dal 61' Dutu), Barnabà (dal 61' Basso); Moretti (dal 61' Bugari), Useini (dal 46' Paglialunga), Gatto (dal 73' Nador), Agyemang (dal 61' Martina); Simonetti (dal 73' Mazzoni); Lombardi (dal 73' Energe), Mattioli (dal 73' Spagnoli).

All. Donadel

CORTICELLA (4-3-3): Martelli; Cavallini (dal 85' Bonetti), Ferretti (dal 85' Mezzadri), Chimangui, Prasso (dal 59' Farinelli); Bertani (dal 78' Lo Giudice), Amayah (dal 85' Bottura), Mordini (dal 59' Sarni); Gozzo (dal 46' Rocchi), Trombetta (dal 85' Allegrucci), Farinelli (dal 46' Biondelli). All. Miramari

Reti: 46' Lombardi, 60' Trombetta

Silvetti sugli spalti

Spettatore d'eccezione alla sfida il sindaco di Ancona Daniele Silvetti che ha presenziato allo Spivach seguendo il match. Con lui l'assessore Angelo Eliantonio e il Segretario di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino Marco Pierpaoli. Si tratta della prima volta assoluta, durante una partita dei dorici, per Silvetti da quando ha assunto la carica. A fine gara il primo cittadino si è poi recato in campo per stringere la mano al tecnico Marco Donadel.