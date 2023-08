CINGOLI In campo la noia, sugli spalti le emozioni. Nel terzo test precampionato, dopo le rotonde vittorie contro Primavera e Osimana, l’Ancona impatta 0-0 contro il Ravenna guidato dal “capitano per sempre” Massimo Gadda. Un Ravenna che, a dispetto della categoria di differenza (Serie D, ndr), fa un’ottima figura presentandosi arcigno e ben messo in campo. Dinanzi a oltre cinquecento tifosi biancorossi, che non hanno smesso di cantare neanche per un minuto nel pomeriggio dello Spivach, Spagnoli e soci non riescono a sfondare pagando dazio all’imprecisione e alla stanchezza. Nulla di preoccupante, almeno in questa fase. Non hanno preso parte all’amichevole Petrella (riposo precauzionale), De Santis (in partenza) e i giovani Perri e Antoniazzi.

Il saluto di Gadda ai suoi ex tifosi



Gambe imballate



Nel primo tempo, forse complici anche i carichi di lavoro, l’Ancona fa fatica. Il Ravenna è ben messo in campo, concede poco, ma la mole di gioco dei dorici non è quella delle giornate migliori. Tre le indicazioni principali, utili anche per il futuro: l’intesa tra Cella e Dutu, principali interpreti del pacchetto difensivo; la presenza del gigante Nador come frangiflutti davanti alla difesa; il tandem partenopeo Energe-Cioffi a supporto di Spagnoli. A proposito del numero nove, protagonista dell’unica palla gol sul finire della prima frazione, ancora una volta fascia di capitano al suo braccio (Gatto era in panchina). Passaggio di consegne? Nella ripresa girandola di cambi e nulla da segnalare.

L'Ancona scesa in campo a Cingoli



De Santis al Pineto



Spostandoci sul fronte mercato, ogni giorno ormai potrebbe essere quello buono per l’annuncio dell’attaccante Antonio Cioffi (‘02). La punta del Napoli si sta allenando e giocando in amichevoli non ufficiali - grazie ad un nulla osta concesso dai partenopei - con i dorici dallo scorso 26 luglio e aspetta solo il transfer per iniziare a tutti gli effetti la sua nuova avventura marchigiana. Oggi, invece, salvo cataclismi sarà definito il passaggio del difensore De Santis (‘93) al Pineto. Tutto praticamente fatto con le società che si stanno accordando per un passaggio in Abruzzo a titolo definitivo con scadenza 2025. Sempre a proposito di marcatori, va monitorata anche la situazione Camigliano (‘94). L’ex Cittadella e Reggiana ha un contratto con l’Ancona che scade nel 2025 ma piace sia al Foggia sia al Potenza. Ogni uscita, per bocca della società, sarà rimpiazzata. Ecco perchè il mercato in entrata, oltre all’esterno di destra (Valietti, Mezzoni e Mora gli ultimi nomi valutati), potrebbe interessare ben presto anche la difesa. E il nome del centrale ex Fermana Stefano Pellizzari (‘97) spuntato nelle ultime ore è tutto tranne che casuale.



Due test in allestimento



La squadra tornerà a lavorare domani. Mercoledì (ore 17,30, ingresso libero) di nuovo in campo allo Spivach contro il Corticella (D) mentre sabato (si parla delle 17.30) è in attesa di definizione da parte della Lega l’amichevole del Curi contro il Perugia. Visto l’inizio del campionato fissato per il 3 settembre - oggi alle 15 in diretta social sui canali della Lega Pro la pubblicazione dei calendari - sono in allestimento altri due test. Il primo, probabilmente il 18 agosto, contro i Portuali (a Torrette?). Il secondo, da rumors delle ultime ore, il 22 agosto al Del Conero contro un avversario di Serie C ma non dello stesso girone.



Ancona - Ravenna 0 - 0

ANCONA 3-4-2-1 Perucchini; Basso, Cella, Dutu; Barnabà, Nador, Paolucci, Martina; Energe; Cioffi, Spagnoli All. Donadel. Subentrati: Vitali, Mattioli, Mazzoni, Paglialunga, Marenco, Moretti, Gatto, Agyemang, Lombardi, Useini, Testagrossa, Camigliano, Simonetti, Bugari.

RAVENNA 3-4-3 Cordaro; Agnelli, Esposito, Magnanini; Mancini, Alluci, Campagna, Rrapaj; Pavesi, Tirelli, Vinci All. Gadda. Subentrati: Rossi, Marino, Sabbatani, Nappello, Spezzano, Ravaglia, Boccardi, Di Fatta, Sare, Luis, Calandrini, Drappelli, Gobbo.

NOTE spettatori 500 circa