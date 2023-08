Mattioli-Lombardi, l'Ancona vince il derby amichevole con i Portuali al Giuliani di Torrette

ANCONA- Una festa in campo e sugli spalti. Sotto gli occhi, tra gli altri, del sindaco Daniele Silvetti presente anche lui ieri al Giuliani di Torrette. Portuali-Ancona, inedita amichevole stracittadina giocata davanti a oltre cinquecento persone nonostante il gran caldo, è terminata 1-2 in favore dei dorici di Marco Donadel. Decisive le reti di Mattioli e Lombardi (Polenta per i Dockers) all'interno di un match, piacevole e intenso in tutta la sua durata, dove il tecnico di Conegliano ha dovuto rinunciare a diversi elementi a scopo precauzionale (Camigliano, Spagnoli, D'Eramo, Dutu, Perucchini, Moretti, Antoniazzi e in extremis anche Simonetti per un problema alla caviglia). Si chiude così ufficialmente la fase del ritiro per l'Ancona che aveva già lasciato il quartier generale di Cingoli dopo i test disputati contro Primavera (9-0), Osimana (9-0), Ravenna (0-0) e Corticella (1-1).

Il tabellino

PORTUALI-ANCONA 1-2

PORTUALI (4-3-3): Occhiodoro (dal 46' Agostinelli); Severini (dal 46' Piermattei), Savini (dal 54' Crivellini), Ragni (dal 46' Zanetti), Rinaldi (dal 46' Lucesoli); Mascambruni (dal 46' Pascali, dal 71' Venanzi), Santoni (dal 46' Candolfi), Sassaroli (dal 46' Giampaoletti); De Marco (dal 46' Morbidoni), Gioacchini (dal 46' Polenta), Marzioni (dal 46' Pelosi, dal 71' Sbrolla).

All. Ceccarelli

ANCONA (4-3-3): Vitali (dal 58' Testagrossa); Barnabà (dal 46' Marenco), Cella (dal 46' Pellizzari), Basso (dal 68' Useini), Martina (dal 46' Agyemang); Useini (dal 46' Bugari), Nador (dal 46' Gatto), Paolucci (dal 46' Paglialunga); Energe (dal 46' Petrella), Mattioli (dal 58' Mazzoni), Cioffi (dal 46' Lombardi). All. Donadel

Reti: 48' Mattioli, 79' Lombardi, 88' Polenta