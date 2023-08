ANCONA Qualcosa si muove intorno all’Ancona. Si è tanto parlato del sostegno, sinora piuttosto tiepido, dell’imprenditoria locale alla società di Tony Tiong ma forse qualcosa sta cambiando. La presenza nel ritiro di Cingoli in occasione del test con il Corticella del sindaco Daniele Silvetti, accompagnato dal segretario di Confartigianato Ancona-Pesaro Marco Pierpaoli e dall’assessore alle attività economiche Angelo Eliantonio, è stato un segnale di vicinanza. Ma non solo. Da un lato l’ amministrazione comunale e dall’altro Confartigianato, muovendosi in sintonia con la società, si sono impegnate a cercare di stimolare l’ interesse degli imprenditori locali nei confronti dell’Ancona.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Silvetti incontra a Cingoli Nocelli e Donadel: «L'Ancona sta lavorando bene, il Comune è al suo fianco»



«Al fianco dell’Ancona»

Al riguardo Angelo Eliantonio spiega come si sta muovendo l’amministrazione comunale: «Ogni qualvolta ci relazioniamo con le imprese del tessuto produttivo cittadino come amministratori verifichiamo la disponibilità a supportare l’Ancona. Ne ha già parlato l’assessore Berardinelli con la società. Siamo impegnati a coinvolgere l’imprenditoria locale perché riteniamo che la crescita dell’Ancona crei ricadute positive per tutte le attività economiche e per la stessa città in generale». Eliantonio guarda anche oltre: «Per le mie competenze di assessore ci sono due aspetti direttamente connessi all’Ancona: l’urbanistica e i contatti con gli imprenditori». Eliantonio intravede nuove prospettive che tratteggia così: «Il Centro Sportivo sarà presto una realtà. Credo che in settembre concluderemo l’iter di nostra competenza; entro novembre le firme dal notaio per la cessione dei terreni all’Ancona. Dovremo poi adeguare la logistica della zona che sarà valorizzata dal Centro». Quindi l’Ancona come un’opportunità per la città: «Il ritorno in Serie B è un sogno per me tifoso, ma un’opportunità per l’amministratore. Dovremo occuparci dell’accoglienza e di flussi molto più importanti, questo ci “costringerà” ad affrontare e risolvere problemi strutturali. Un bene per la città intera». Avvicinare sempre più la squadra alla città: la prossima presentazione di fine mese un evento da valorizzare: «Ne abbiamo parlato con l’Ancona. Si stanno valutando tre luoghi iconici. Da parte nostra massima disponibilità, non ci sono ostacoli di nessun genere».

«C’è un progetto»

L’impegno di più istituzioni, in sinergia fra loro, a sostegno dell’Ancona può essere la svolta. Il segretario di Confartigianato Marco Pierpaoli si sta muovendo concretamente in tal senso: «Da metà luglio è partito un progetto in condivisione con il marketing dell’Ancona. E’ impegnata direttamente la Makeventi, società del gruppo Confartigianato, per creare un gruppo di imprenditori interessati a sostenere il club biancorosso. Qui siamo all’anno zero, bisogna lavorare molto ma stiamo raccogliendo già parecchi riscontri positivi. Questo ci lascia ben sperare. Come Confartigianato abbiamo colto da subito la serietà di questa proprietà. Sappiamo che i nostri imprenditori apprezzano il progetto e infatti si stanno avvicinando». Anche per Pierpaoli la crescita dell’Ancona è una grossa opportunità per la città. «Con il ritorno in Serie C abbiamo già riscontrato delle ricadute positive in termini economici. Per cui c’è molto interesse verso il progetto dell’Ancona della costruzione del Centro Sportivo e del ritorno in B in tre anni. Questo piano è attrattivo per i nostri imprenditori, i segnali di interesse ci sono».