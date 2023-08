Lo aveva promesso. Ieri il sindaco Daniele Silvetti si è presentato a Cingoli all’Hotel Tetto delle Marche, quartier generale biancorosso per la preparazione estiva. Una visita annunciata che si è protratta sino al test amichevole con il Corticella. Un incontro che Silvetti ha seguito dalla tribuna dello stadio “Spivach” sino al termine. Da autentico tifoso qual’è, accompagnato dall’assessore comunale Angelo Eliantonio e dal segretario Confartigianto Ancona-Pesaro Marco Pierpaoli, ha guardato con molta attenzione il match. La sua presenza è stata anche l’occasione giusta per fare il punto della situazione non solo sulla squadra.

APPROFONDIMENTI L'AMICHEVOLE Un altro pari per l'Ancona in amichevole: 1-1 con il Corticella. Il sindaco Silvetti presente a Cingoli



Sindaco, quale impressione ha tratto dalla nuova Ancona?

«Siamo ancora in fase di preparazione, inevitabile che i calciatori non possano essere al massimo della condizione. Ma i segnali sono positivi».

Lei ha visitato il ritiro dei biancorossi prima della partita. Qual è il clima che ha avvertito?

«Ho parlato con Marco Donadel, ho notato che ha idee chiare. Ho avvertito molto entusiasmo fra gli atleti, si respira un’aria molto positiva. Il gruppo mi è sembrato unito, c’è la giusta tensione verso l’obiettivo comune».

Ha parlato anche con i vertici della società?

«Ho incontrato l’ad Roberta Nocelli che mi ha confermato i progetti ambiziosi del club: l’obiettivo stagionale è quello di entrare nelle prime cinque. Credo che l’attuale organico sarà rinforzato ancora prima dell’inizio del campionato».

Proprio la Nocelli ha annunciato di recente che l’obiettivo della società è raggiungere la promozione in B in tre anni. Che ne pensa?

«Credo la proprietà si stia dimostrando molto determinata e conseguente nelle sue scelte. Da parte nostra speriamo di poter festeggiare prima possibile il ritorno dell’Ancona in Serie B perché la percezione esterna della nostra città è legata anche ai successi sportivi del primo club calcistico cittadino».

Quali sono i tempi per l’avvio delle opere di costruzione del Centro Sportivo?

«Abbiamo già svolto la parte procedurale di nostra competenza. Adesso l’iter prevede il parere della Provincia, a valle del quale l’amministrazione comunale potrà adottare la delibera per la cessione dei terreni all’Ancona. Faremo tutto quanto in nostro potere per accelerare i tempi».

A proposito di tempi, l’Ancona il 10 settembre sarà chiamata a disputare la prima gara interna. A che punto sono i lavori di ripristino del terreno di gioco del Del Conero?

«L’ufficio competente mi ha assicurato che tutto procede secondo le previsioni. Per il 10 settembre il terreno di gioco dello stadio Del Conero sarà a disposizione dell’Ancona».

Ha avuto modo di conoscere Tony Tiong?

«Purtroppo ancora non c’è stata occasione, ma credo che a breve ci incontreremo di persona. Comunque le relazioni con la società biancorossa da parte della nuova Giunta sono già improntate alla massima collaborazione».

Dove pensa che avverrà la presentazione della squadra alla città?

«Ci sono diversi luoghi simbolo che sono oggetto di valutazione, dalla forte valenza identitaria. Mi è molto piaciuto il video di presentazione delle prime due maglie proprio perché molto legato all’identità cittadina. Non a caso la terza maglia sarà azzurro mare».

La vedremo allo stadio quest’anno?

«Ho visto tante partite da tifoso dell’Ancona anche negli anni passati. Adesso sarò al fianco della società e della squadra per testimoniare la vicinanza dell’amministrazione cittadina».