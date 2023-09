PESARO Ultimi due impegni di precampionato per la Carpegna Prosciutto che questa mattina parte alla volta di Jesolo, dove alle 18 aprirà la seconda edizione del Memorial Luca Silvestrin affrontando la Nutribullet Treviso, mentre alle 20 sarà la volta di Venezia e Reggio Emilia.



Il coach

A tal proposito a coach Maurizio Buscaglia abbiamo chiesto che cosa si aspetta da questi ultimi due match prima dell’inizio del campionato previsto per domenica 1 ottobre alle 17 a Brescia. «A me serve che ogni giocatore in un certo tempo faccia le sue cose e altrettanto dovrà fare la squadra nelle due partite che giocheremo. Cercherò di lavorare anche sugli ultimi quintetti in modo da fare dei piccoli cambiamenti. Dobbiamo avere una connessione con le partite precedenti e quindi avere un miglioramento legato anche a quello che è successo mercoledì sera contro l’Alba. Adesso dobbiamo stare calmi, visto che contro Berlino la squadra è rimasta comunque lì, ha avuto delle emozioni e delle difficoltà, ma siamo rimasti calmi e a inizio dell’ultimo periodo contro Berlino eravamo avanti di un punto. Chiaramente bisogna stare calmi, ma allo stesso tempo essere duri e in questo modo si può crescere anche sotto altri aspetti». Dando uno sguardo agli avversari di oggi che dovrà affrontare la Vuelle, Treviso rispetto alla passata stagione ha cambiato allenatore salutando Marcelo Nicola e ingaggiando Francesco Vitucci nella precedente stagione a Brindisi. Sono tanti anche i giocatori nuovi arrivati, visto che rispetto alla passata stagione la società veneta ha confermato il playmaker Alessandro Zanelli, e i giovani David Torresani, Franscesco Scandiuzzi e Leonardo Faggian, che ha avuto anche diversi minuti a disposizione nel finale della scorsa stagione partendo alcune volte anche nel quintetto iniziale. Per quanto riguarda gli arrivi da Bologna è arrivato il lungo ex Vuelle Gora Camara, mentre l’ala Andrea Mezzanotte nella passata stagione era a Brindisi, assieme agli americani Kyran Bowman e D’Angelo Harrison. La Nutribullet ha poi ingaggiato il play-guardia americano Deishuan Booker che ha conosce bene il basket europeo, visto che ha giocato in Repubblica Ceca, Polonia, Germania, Francia e Israele. Altro giocatore che arriva per la prima volta in Italia è l’ala James Young, anche lui con alle spalle qualche trascorso in Europa tra Israele e Grecia, mentre in precedenza aveva vestito anche le maglie di Boston e Philadelphia in Nba. Terry Allen che gioca nel ruolo di ala grande è uno dei volti nuovi del campionato italiano e prima di arrivare nel nostro paese la sua carriera si è sviluppata in Ungheria, Francia, Israele e Germania. Chiude il roster il lungo americano Pauly Paulicap, che nella scorsa annata ha iniziato la sua carriera professionistica a Cipro.

La Supercoppa

Oggi a Brescia con la disputa della Frecciarossa Supercoppa 2023 si apre ufficialmente la stagione 2023-24. In campo alle 18 Milano e Bologna con il match che verrà trasmesso in diretta su Dazn e Eurosport 2, mentre alle 20.45 si affronteranno Brescia e Tortona e la gara sarà sempre trasmessa su Dazn e Eurosport 2.