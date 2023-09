Lube - Grottazzolina 3-0

CUCINE LUBE: Thelle 5, Motzo 11, Bisotto (l), zaytsev n.e., Diamantini 6, Larizza 12, Nikolov, Kandev 9, Titryski 1, Tenorio, Mouchlias n.e., Cremoni 5, Giani (l), Giacomini n.e. All. Blengini.

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Cubito, Vecchi 1, Lusetti, Canella 5, Mattei 3, Bellomo n.e., Mitkov 13, Romiti n.e., Fedrizzi 13, Marchiani 2, Romiti (l) n.e., Marchisio (l), Cattaneo 9. All. Ortenzi.

ARBITRI: D’Amico e Turtu

PARZIALI: 25-21 (23’); 26-24 (‘29); 25-18 (23’)

NOTE spettatori 1000 circa. Cucine Lube: 12 battute sbagliate, 4 ace, 15 muri vincenti, 49% in ricezione (31% perfette), 41% in attacco; Yuasa Battery 13 battute sbagliate, 2 ace, 6 muri vincenti, 56% in ricezione (31% perfette) 44% in attacco



RECANATI Piacevole amichevole, verrebbe da dire allenamento, tra la Cucine Lube e Yuasa Battery Grottazzolina che hanno tenuto a battessimo il rinnovato impianto sportivo “Cingolani-Pierini”. Prima del match il saluto del sindaco Antonio Bravi e del presidente del comitato provinciale del Coni, Fabio Romagnoli, che hanno ringraziato le due squadre ed i presenti. Targa ricordo all’amministratore delegato di Lube volley, Albino Massaccesi, donata dal primo cittadino della città leopardiana. Assenti i nazionali, la Cucine Lube schiera Thelle in palleggio, Motzo, schiacciatore opposto, Larizza e Diamantini al centro, Cremoni e Kandev, schiacciatori ricevitori, libero Bisotto. I cugini di Grottazzolina rispondono con Marchiani in cabina di regia, Canella al centro con Mattei, Fedrizzi e Cattaneo sono in linea di ricezione, ovvero schiacciatori ricevitori, Mitkov, schiacciatore opposto, libero l’ex Marchisio. Assente Ivan Zaytsev ha avvertito un affaticamento muscolare. Il giocatore biancorosso, verrà sottoposto ad accertamenti per stabilire l’entità della problematica. Partita giocata, comprensibilmente, a sprazzi dalle due formazioni alla ricerca del ritmo gara e della giusta intesa. Da smaltire anche i carichi di lavoro.

I parziali

Primo set chiuso con un muro di Larizza dopo il set point conquistato con un attacco di seconda intenzione dal palleggiatore mancino Thelle. In casa Lube il top scorer è stato l’opposto Motzo, 4 punti, tra i ragazzi di Ortenzi in luce l’esperto Fedrizzi con 6 punti personali. Stesso copione anche nel secondo set con Grottazzolina che prova a scappare ad inizio parziale, viene raggiunta ed inizia poi un emozionante punto a punto chiuso ai vantaggi da Kandev con un ace sulle note del ritmo Predators intonato dai numerosi supporters biancorossi presenti sugli spalti. Nel terzo set la Lube dilaga e chiude con il muro finale di Larizza.