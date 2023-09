L'Ancona Woman ospite del Sassuolo grandi firme: amichevole di lusso per le giovani biancorosse

ANCONA Amichevole di lusso per l'Ancona Woman che, nell'ultimo weekend, è stata ospite in Emilia Romagna del Sassuolo una delle società più importanti a livello maschile e femminile. Il match ha visto affrontarsi le formazioni Under 17. Per la cronaca la sfida è terminata 5-1 ma si è trattato di un banco di prova molto importante per le giovani biancorosse.

I prossimi impegni

In calendario, oltre ai vari allenamenti e amichevoli di tutte le formazioni doriche dall'Under8 alla prima squadra, c'è un importante Trofeo Dorico previsto per il 17 settembre alla presenza di Rimini, Riccione, Gualdo e Jesina.