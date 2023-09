Pesaro 75 - Alba Berlino 81

CARPEGNA PROSCIUTTO: McCallum 9, Bluiett 12, Visconti 12, Ford 13, Maretto, Tambone 9, Stazzonelli 2, Mazzola 2, Fainke n.e, Schilling, Totè 16. All. Buscaglia.

ALBA BERLINO: Brown 27, Procida 3, Spagnolo 5, Delow 9, Mattisseck 2, Schneider 9, Thomas 3, Nikic, Samar 9, Koumadje 5, Rapieque, Bean 9. All. Gonzalez.

ARBITRI: Pazzaglia di Pesaro, Dionisi di Fabriano, Bartolini di Fano.

PARZIALI: 16-22; 33-43; 58-59.

NOTE spettatori 1993. Fallo tecnico a Koumadje.



PESARO La Carpegna Prosciutto dopo un avvio di gara non facile in cui scivola a meno 11, lotta fino alla fine alla pari contro l’Alba Berlino che disputa l’Eurolega. Ancora una volta è piaciuta la reazione da parte dei ragazzi di coach Buscaglia che sono risaliti più volte nel punteggio portandosi anche avanti al 31’ (60-59), grazie ad un canestro di Totè ancora una volta tra i migliori dei suoi e cercato costantemente dai suoi compagni.

Il video

Si parte con un video commemorativo in ricordo del grande Alphonso Ford e con il presidente dell’Ail Pesaro Massimo Sierra che legge la lettera che Alphonso Ford inviò alla società, una settimana prima che le sue condizioni di salute peggiorassero definitivamente, mentre dalla curva si alza uno striscione che recita “La tua memoria sventola fiera nei nostri cuori e nella nostra bandiera”. Intanto il resto del pubblico tutto in piedi dedica ad Alphonso Ford una vera e propria standing ovation.

La partita

Venendo al campo durante la presentazione delle formazioni il pubblico accoglie con gli applausi i due giocatori italiani in forza all’Alba Berlino, vale a dire Gabriele Procida e Matteo Spagnolo. La prima notizia di serata invece riguarda l’assenza della guardia americana della Carpegna Prosciutto Scott Bamforth. A tal proposito nel pomeriggio di ieri la società ha diramato il seguente comunicato: «La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica che, a seguito del già noto risentimento muscolare al polpaccio sinistro, il giocatore Scott Bamforth dovrà osservare ancora una settimana di lavoro differenziato». L’Alba invece nel suo roster deve rinunciare al campione del Mondo Johannes Thiemann, ma anche a Louis Olinde, Linus Ruf e Yanni Wetzell. Coach Buscaglia in avvio di gara si affida al solito quintetto americano composto da McCallum, Bluiett, Ford, Schilling, oltre chiaramente a capitan Tambone che sostituisce Bamforth nello starting five.

Più fiducia

L’inizio di gara è piuttosto contratto per la Vuelle, visto che dopo nemmeno tre minuti di gioco coach Buscaglia deve chiamare il primo time out, con Berlino che si porta sul più 11 (0-11). Per vedere il primo canestro dei biancorossi messo a segno da Ford, bisogna aspettare quasi 5 minuti di gioco. La Carpegna Prosciutto però nel corso dei minuti inizia a prendere fiducia e con alcune buone giocate di Tambone, Visconti e Totè risale fino a -4 (16-20), ma a cavallo tra primo e secondo periodo gli ospiti allungano nuovamente (20-31) complici alcuni rimbalzi offensivi concessi e anche qualche distrazione di troppo. McCallum inizia a mettersi in proprio e con alcune buone giocate riavvicina i suoi (24-31), ma Berlino con Thomas e Procida, complice anche una maggiore stazza fisica ritorna a più 10 (26-36). La Carpegna Prosciutto chiude così il primo tempo sotto di 10 lunghezze (33-43). I numeri dei primi 20 minuti di gioco, dicono che i ragazzi di coach Buscaglia tirano con il 36 % dal campo, complice il 27 % totalizzato nel tiro da due e il 25 % in quello da tre. Nel terzo periodo la Vuelle parte subito forte portandosi a meno 1 (42-43) grazie ad un parziale di 9 a 0 in proprio favore, ma Berlino prova nuovamente a scappare (46-54). I ragazzi di coach Buscaglia però ci sono e giocano punto a punto fino alla fine (70-71) ma Brown con 8 punti chiude il match in favore della sua squadra.