BARBARA - Un lupo avvistato vicino al borgo di Barbara mercoledì sera e il sindaco ha messo in guardia i cittadini, consigliando loro di tenersi alla larga. L’ha fatto inserendo un messaggio nella pagina Facebook del Comune di Barbara e in quella del gruppo Barbara City, ugualmente molto seguito dai residenti.

«Importantissima informazione – iniziava così il messaggio di Riccardo Pasqualini per mettere in guardia la popolazione -. Non voglio creare eccessivi allarmismi ma questa sera, verso le 21.20, è stato avvistato questo lupo vicino alla figuretta sotto il vecchio campo sportivo, zona casa Michelini». In maniera molto dettagliata ha spiegato dove era avvenuto l’avvistamento, inserendo anche un paio di fotografie. Una della zona dove si vede il lupo più da lontano e poi un’altra zoomata sull’animale. Non era certo la serata ideale per concedersi una passeggiata, essendo particolarmente freddo, ma magari chi doveva portare fuori il cane, essendo una necessità, avrebbe rischiato di trovarsi nei paraggi del lupo. Meglio evitare incontri ravvicinati deve aver pensato il primo cittadino. «Non è la serata giusta – ha aggiunto Riccardo Pasqualini - ma nel caso a qualcuno venga in mente di passeggiare o portare il proprio cane fuori, nella suddetta zona, è consigliabile evitarlo. Quindi fate attenzione e non lasciate cani in libertà». Tutti hanno seguito alla lettera il consiglio del sindaco e la serata, così come la nottata, è trascorsa tranquilla. «Al momento non ci sono stati problemi – ha confermato ieri il sindaco di Barbara – e nemmeno altri avvistamenti». E’ stato un caso isolato di un lupo di passaggio che, evidentemente, deve aver attraversato il territorio per poi andarsene. Nessuno l’ha più visto e spera anche di non rivederlo in futuro. Un problema, quello dei lupi che si avvicinano ai centri abitati, che si registra ormai da qualche anno e ha interessato anche quartieri residenziali di Senigallia in passato.