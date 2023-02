Cinghiale a spasso per San Benedetto durante il carnevale: poi la fuga in spiaggia tra foto e video

SAN BENEDETTO - Nessuno scherzo di Carnevale, il cinghiale se n'è andato davvero in giro per il centro città di San Benedetto attirando prima la preoccupazione delle tante persone accorse per la festa in maschera poi anche l'ilarità e il divertimento di tanti che girando le spalle alle maschere hanno preferito il divertimento del peloso suino che si aggirava in spiaggia e sul lungomare (sempre attentamente monitorato dalle forze dell'ordine).

Selfie con il cinghiale

Lavorare, lavorare, lavorare preferisco il rumore del mare. Avrà pensato la stessa cosa il cinghiale che dopo il blitz in centro si è dato alla fuga sulla sabbia trasformando l'arenile di San Benedetto in una Pig Beach (conosciuta anche come L'isola di Vincenzo, Major Cay, e ufficialmente Big Major Cay) nelle Bahamas. Pomeriggio davvero diverso in Riviera dopo l'avvistamento a Porto d’Ascoli del cinghiale e poi nella zona a ridosso della foce dell’Albula in zona centro. E' stato il cinghiale più fotografato della giornata.

Guarda il video della fuga in spiaggia