GROTTAMMARE - Carnevale 2023, a Grottammare scatta il divieto di utilizzo delle bombolette spray. Il sindaco Enrico Piergallini ha firmato l’ordinanza in cui si vieta, su tutto il territorio comunale, l’uso di bombolette che emettono sostanze filanti, schiumogene e simili, in occasione delle manifestazioni carnevalesche.

L’inosservanza è soggetta ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va dalle 25 alle 500 euro. Previste anche alcune modifiche alla regolamentazione della circolazione stradale nei giorni di oggi e martedì 21 in occasione dei festeggiamenti in piazza Fazzini che vedrà circa 400 i partecipanti che andranno a comporre i nove gruppi mascherati attesi al “Carnevale dei bambini”.

In particolare stamattina dalle 13 fino al termine della manifestazione, sono vietati il transito e la sosta, con rimozione dei veicoli: in via G. Bruno, tratto compreso tra Corso Mazzini e via Laureati; in via Laureati, tratto compreso tra Via Capriotti e viale Crucioli; in viale Crucioli, tratto compreso tra via Laureati e corso Mazzini; in corso Mazzini, tratto compreso tra via Matteotti e via G. Bruno. Modifiche alla circolazione e alla sosta sono previste anche nella giornata di martedì grasso.



Carnevale in sicurezza anche a Monteprandone



Fino a martedì infatti, anche a Monteprandone, sull’intero territorio comunale, è vietato l’acquisto, l’utilizzo e la vendita (sia negli esercizi in sede fissa che in forma ambulante) di bombolette spray imbrattanti e/o urticanti, con esclusione delle bombolette contenenti stelle filanti. Linea dura dunque anche nella cittadina guidata dal sindaco Sergio Loggi. In luoghi pubblici e in luoghi aperti al pubblico, sono puniti anche i comportamenti che possano turbare la tranquillità o creare situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose. Sono previste multe da un minimo di 50 a 500 euro.