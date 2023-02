Un cinghiale a spasso per San Benedetto durante il carnevale

SAN BENEDETTO - Nessuno scherzo di Carnevale, il cinghiale se n'è andato davvero in giro per il centro città di San Benedetto attirando prima la preoccupazione delle tante persone accorse per la festa in maschera poi anche l'ilarità e il divertimento di tanti che girando le spalle alle maschere hanno preferito il divertimento del peloso suino che si aggirava in spiaggia e sul lungomare (sempre attentamente monitorato dalle forze dell'ordine).