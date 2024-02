MACERATA - "Un lupo vicino alla case a Sforzacosta ". L'animale è stato notato dai residenti questa mattina, intorno alle 10.30, nella zona dell’area verde tra via Mainini e via Tano. Diversi i commenti nel gruppo Facebook “”. E c'è chi non ha nascosto la sua preoccupazione. Ecco il video realizzato a distanza di sicurezza.