Lupo investito e poi abbandonato a Civitanova: gli animalisti presentano una denuncia

CIVITANOVA - Un lupo è stato investito e successivamente abbandonato ieri sulla strada provinciale Marchigiana detta delle Vergini che collega il capoluogo alla città alta, a circa 300 metri dall’ incrocio della Celeste. Il lupo è stato poi soccorso da un volontario. Sulla vicenda interviene l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente Aidaa che oggi stesso invierà un denuncia per il momento contro ignoti alla procura di Macerata per omissione di soccorso stradale e per maltrattamento di animali.

«Come prima cosa lasciateci ringraziare il volontario che ha soccorso il bellissimo lupo investito- scrivono gli animalisti dell'Aidaa - abbiamo poi deciso di presentare una denuncia alla procura perchè l'investitore del lupo che poi è scappato deve essere trovato e perseguito ai termini di legge.